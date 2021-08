Meteo, le previsioni di martedì 31 agosto

Martedì il tempo torna a peggiorare nel Nord e nel Centro Italia, mentre il bel tempo persiste al Sud. Le temperature preannunciano l'ingresso di settembre mantenendosi stabili e più fresche. Temporali scendono in particolare sui rilievi, in alcuni settori della Val Padana e nelle aree interne delle regioni centrali Condividi:

In arrivo la prima perturbazione atlantica che porta i primi segni del cambio di stagione. Già da martedì tornano i primi rovesci e temporali nel Settentrione e nel Centro Italia, mentre il bel tempo persiste al Sud. Le temperature si mantengono stabili con massime sotto i 30°C, pioverà in particolare sui rilievi, in alcuni settori della Val Padana e nelle aree interne delle regioni centrali (LE PREVISIONI)

Le previsioni al Nord Martedì 31 agosto arrivano i temporali al Nord sui rilievi del Triveneto, a tratti sull'Emilia Romagna montuosa e sulla Liguria di levante. Le temperature massime restano stazionarie e non oltre i 30°C. Nubi sparse alternate a schiarite a Milano con possibile pioggia in tarda serata, la massima sarà di 27°C. Giornata nuvolosa con schiarite tra mattina e pomeriggio a Torino e rovesci nella notte. La massima sarà fino a 26°C.

Le previsioni al Centro Piogge sui rilievi appenninici al Centro Italia, in estensione sull'Adriatico in serata. I rovesci interesseranno in particolare le aree interne di Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. Le temperature restano piuttosto fresche con massime tra i 24°C e i 29°C. Martedì con cielo sereno in gran parte della giornata a Roma, salvo possibile pioggia nel pomeriggio. La temperatura varia tra i 18°C e i 29°C. Stesse condizioni climatiche anche a Firenze.