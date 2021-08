Meteo, le previsioni di lunedì 30 agosto

L'anticiclone si espande su gran parte del Paese e garantisce una giornata maggiormente stabile in quasi tutte le regioni italiane. Un po' di instabilità residua pomeridiana interesserà le Alpi del Triveneto, con qualche temporale possibili grandinate, bel tempo prevalente nel resto dello Stivale

Lunedì 30 agosto continua a espandersi l'anticiclone che riporta cielo sereno e giornata stabile in gran parte dell'Italia. La settimana inizia con sole su quasi tutte le regioni, a eccezione delle Alpi dove, dal pomeriggio, potrebbero arrivare temporali, anche localmente intensi e possibili grandinate. L'instabilità interesserà anche Friuli Venezia Giulia e Veneto ( LE PREVISIONI ).

L'ultimo lunedì di agosto sarà caratterizzato dal bel tempo prevalente su tutto il territorio. Fanno eccezione le Alpi del Triveneto dove, a partire dal pomeriggio, potrebbero arrivare dei temporali anche di forte intensità con il rischio di possibili grandinate, anche fin verso le pianure del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale. Nubi sparse alternate a schiarite di mattina presto e in tarda serata a Milano, nel resto della giornata cielo sereno sul capoluogo lombardo. La temperatura varierà dai 18°C ai 26°C. Stesse condozioni meteo anche a Torino.

Le previsioni al Centro

Sole prevalente in tutte le regioni del Centro Italia, salvo qualche addensamento nuvoloso sulla fascia appenninica ma non sono previste precipitazioni. Le temperature massime restano sotto i 30°C. Giornata caratterizzata da prevalenza di bel tempo a Roma con temperature tra i 17°C e i 29°C. Cielo sereno e sole in prevalenza anche a Firenze, salvo qualche nuvola al pomeriggio. La minima sarà di 16°C e la massima arriverà fino ai 28°C.