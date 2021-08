Calabria, ragazza aggredita e uccisa da un branco di cani a Satriano

La vittima era in gita assieme a degli amici in un'area picnic in località Monte Fiorino, nel territorio del comune di Satriano. Si sarebbe allontanata nei boschi, dove è stata poi aggredita

Tragedia in Calabria, nella zona delle Serre Catanzaresi. Una ragazza di venti anni è morta dopo essere stata assalita da un branco di cani randagi nella zona . La vittima era in gita assieme a degli amici in un'area picnic in località Monte Fiorino, nel territorio del comune di Satriano.

A quanto pare la ragazza si sarebbe allontanata nei boschi, luogo dove poi è stata aggredita e uccisa dal branco di cani. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e il magistrato.