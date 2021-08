Eveline Dellai, la pornostar: “Ho chattato col premier belga De Croo”

La 28enne trentina racconta al Corriere della Sera delle conversazioni avute con l’allora ministro per le Telecomunicazioni, oggi primo ministro, e rivelate in un libro del giornalista Wouter Verschlden: “Non sapevo chi fosse, abbiamo iniziato a scriverci. Era un mio fan, ma non siamo riusciti a organizzare. Da loro questo è diventato uno scandalo, ma per me è una cosa da niente”

“Uno scandalo? Per me è una cosa da niente”

In uno dei messaggi, De Croo scrive alla 28enne, nota anche per gli spettacoli a luci rosse realizzati insieme alla sorella gemella Silvia: “Ehi tesoro. So che sei in Belgio il 24 novembre... Fantastico! Pensi che potremmo fissare un incontro il giorno dopo, lunedì 25?”. “In quel momento non sapevo chi fosse e come avesse ottenuto il mio numero privato, così mi sono informata e mi hanno detto che era un politico importante - racconta Dellai al Corriere della Sera - Da lì abbiamo iniziato a scriverci. Era un mio fan, voleva vedermi. Anch’io avrei voluto, ma tra i suoi impegni e i miei non siamo riusciti a organizzare. Così abbiamo chattato”. E osserva: “Da loro questo è diventato uno scandalo, ma per me è una cosa da niente. I messaggi di De Croo sono simili a migliaia di altri che mi arrivano ogni giorno. Molti di loro sono politici e sono famosi, per me è normale”.