Bologna, treno fermo per ore: passeggeri rompono finestrini. VIDEO

“Inferno sul treno Ancona-Piacenza. Il convoglio rimane fermo per ore a causa di un guasto, i passeggeri rimasti intrappolati dentro, senza aria condizionata e in evidente assembramento, sono costretti a spaccare i finestrini per poter respirare”. Il racconto arriva dal profilo Instagram Welcome to Favelas, accanto a un video che ritrae le persone a bordo del treno regionale che cercano di alleviare il caldo in tutti i modi. Su un lato, un finestrino sfondato per far entrare l’aria.