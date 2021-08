Meteo, le previsioni di Ferragosto

Sale l'allerta per le alte temperature che sono vicine al loro picco nella settimana più calda dell'estate 2021. Sabato saranno 17 le città con bollino rosso, caldissimo anche il Ferragosto. Un’ondata torrida senza precedenti che ha abbattuto il record di caldo europeo con 48.8 gradi registrati in provincia di Siracusa. Il 15 agosto sarà bollente ovunque con temperature in ulteriore aumento anche al Nord

Italia infuocata fino a Ferragosto con 17 città da bollino rosso (massimo livello di rischio): Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste, Viterbo, Ancona e Napoli. Ma dopo la festività che per antonomasia incorona l’estate, una raffica di temporali e nubifragi interesseranno parte del nostro Paese. Tra lunedì e martedì prossimi l'Italia potrebbe passare dalle temperature roventi alla tempesta, con temporali, grandinate e locali nubifragi, ed un calo termico di 12 gradi specie al Centronord, ma – in parte - anche al Sud. Sulla base dei dati del Centro Europeo di Reading, sarà come se la configurazione meteorologica mutasse improvvisamente dall'estate all'autunno a seguito di una tempesta che dal Nord Europa si dirigerà verso l'Italia. Tra il 16 e il 17 agosto arriverà la classica burrasca di Ferragosto con grandinate, temporali e locali nubifragi, su Alpi, Prealpi, Pianura Padana e Appennino Tosco-Emiliano, fin verso quello laziale e abruzzese, per poi espandersi anche al resto del Sud".

Le previsioni al Nord

Apice del caldo con tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Possibili acquazzoni pomeridiani sulle Alpi. Temperature in aumento e comprese tra 35 e 40 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo stabile non sempre associato a cieli soleggiati a causa degli alti tassi di umidità. Tempo variabile sulla dorsale appenninica. Massime tra 35 e 40 gradi.

Le previsioni al Sud

Molto caldo per tutto il giorno e afa notturna. Tanto sole su tutte le regioni. Temperature senza grandi variazioni, massime tra 33 e 39 gradi..