Meteo, le previsioni di mercoledì 4 agosto

Temporali al nord, qualche nuvola al Centro, sole al Sud. Sono queste le previsioni meteo per mercoledì 4 agosto, che vede l’Italia divisa in tre fasce. Sulle regioni settentrionali a far peggiorare il tempo, dopo qualche giorno di tregua, è l’arrivo di una nuova perturbazione temporalesca che si spingerà fino alla Toscana. Le forti precipitazioni continueranno anche nella giornata di giovedì, soprattutto su bassa Liguria e sulle Regioni del Nord-Est. Sole prevalente altrove. Temperature vicine ai 40 gradi in Puglia e Sicilia (LE PREVISIONI).