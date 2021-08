Palermo, uomo spara a una donna: testimoni contro aggressore

È successo in via dell'Airone, nel quartiere Falsomiele, in un residence. Tre i feriti. Alla scena hanno assistito diversi abitanti dell'area che hanno lanciato oggetti contro l'uomo armato, colpendolo e ferendolo

Paura in via dell'Airone, nel quartiere Falsomiele di Palermo, dove, in un residence, un uomo ha sparato dei colpi di arma da fuoco. Tre persone sarebbero ferite ed è intervenuta la Polizia. Tre ambulanze hanno trasportato i feriti negli ospedali Civico e Policlinico. La vittima principale dell'aggressione sarebbe una donna, ma è rimasto ferito anche un cugino che sarebbe intervenuto in suo soccorso. Alla scena hanno assistito diversi abitanti del residence che hanno lanciato oggetti contro l'uomo armato, colpendolo e ferendolo.