Meteo, weekend 31 luglio e 1 agosto: le città da bollino rosso

Quello tra il 31 luglio e l'1 agosto sarà un weekend di pioggia in alcune aree del Nord e di tempo prevalentemente soleggiato al Centro-Sud. Diverse le città da bollino rosso per il caldo. Sei per la giornata di sabato (Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Trieste), otto per quella di domenica (con Bari e Catania che si aggiungono alla lista). I venti saranno prevalentemente deboli e i mari da poco a molto mossi (LE PREVISIONI).