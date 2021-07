Meteo, le previsioni del 28 luglio

Continua la settimana di alte temperature in tutta l'Italia. L'anticiclone africano in espansione verso Nord, riporta il bel tempo anche nel Settentrione nella giornata di mercoledì 28 luglio. Al Centro e al Sud previsto tempo caldo e soleggiato con massime che superano i 40°C e arrivano fino ai 43°C ( LE PREVISIONI ).

Residui temporali al mattino in una parte delle regioni settentrionali, poi la giornata prosegue con il bel tempo un po' ovunque. L'instabilità temporalesca mattutina interesserà l'arco alpino, le Prealpi e anche le alte pianure, con il rischio ancora una volta di fenomeni localmente intensi come grandinate e colpi di vento. A Milano previste nubi sparse alternate a schiarite e qualche rovescio potrebbe interessare la città nel pomeriggio. Allerta meteo per afa nel capoluogo lombardo. Nubi alternate a schiarite a Torino.

Tanto sole e tanto caldo al Centro con valori ben al di sopra delle medie attese e massime intorno ai 34°C e i 35°C. Il mercoledì sarà soleggiato e particolarmente afoso. Cielo sereno e sole splendente a Roma con massima di 35°C e allerta meteo per afa. Nubi alternate a schiarite a Firenze ma giornata particolarmente calda anche nel capoluogo toscano con massime fino a 35°C e allerta meteo per afa.

Le previsioni al Sud

Il sole continua a splendere nel Meridione dove si alzano anche le temperature che schizzano sempre più in alto. Le massime superano i 40°C al'ombra e, in alcune zone, toccano anche i 43°C, ben oltre la media stagionale. Qualche velatura in mattinata a Napoli, poi la giornata prosegue serena con mare poco mosso e allerta meteo per afa. Sole splendente per tutto l'arco della giornata a Palermo, anche qui mare poco mosso e allerta meteo per afa.