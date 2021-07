Meteo, le previsioni di martedì 27 luglio

Forti temporali al Nord e sulla Toscana, cielo coperto al Centro, mentre resiste il bel tempo nel Meridione con temperature alte. Al Sud martedì molto caldo e soleggiato con massime fino ai 40°C. La perturbazione atlantica abbassa il termometro nel Settentrione con massime di 24°C Condividi:

Martedì 27 luglio in prevalenza con cielo nuvoloso e rovesci in Italia. Forti temporali con allarme per grandine al Nord dove la perturbazione atlantica fa calare le temperature con massime sui 24°C. Cielo coperto anche al Centro con pioggia in Toscana e Sardegna, ma resta il caldo con massime sopra ai 35°C. Il bel tempo resiste al Sud con temperature eccezionali fino ai 40°C all'ombra (LE PREVISIONI).

Le previsioni al Nord La perturbazione atlantica sul Settentrione porta temporali con fenomeni di grandine sulle regioni del Nord Italia. Le massime scendono tra i 20°C e i 25°C. Nubi irregolari con rovesci anche temporaleschi in serata e una massima fino ai 24°C a Milano. Pioggia dal pomeriggio anche a Torino.

Le previsioni al Centro Cielo coperto e nuvoloso nelle regioni centrali, ma resta il caldo con temperature anche oltre i 35°C. Rovesci sono attesi in gran parte della Toscana e sulla Sardegna. Giornata parzialmente nuvolosa a Roma con allerta meteo per afa. La massima arriverà anche a 36°C. Cielo parzialmente nuvoloso al mattino in peggioramento dal pomeriggio a Firenze, ma non sono attese precipitazioni. Anche nel capoluogo toscano c'è allerta meteo per afa con massima fino a 34°C.