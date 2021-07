Meteo, le previsioni di giovedì 22 luglio

Sempre più invadente l’anticiclone sull'Italia, ma al Nord al mattino sono previste nuvole dalla Lombardia fino alle regioni del Nordest con alcuni rovesci e temporali. Possibili piogge isolate anche in pianura. Maltempo anche sulle Alpi del Triveneto e sull’Appennino centrale, mentre sarà bello nel resto del Paese con temperature in rialzo

Nella giornata di giovedì 22 luglio, il tempo in Italia sarà caratterizzato dall’anticiclone. Tuttavia, al mattino un fronte di nuvole compatte sarà presente al Nord, dalla Lombardia verso il Nordest, provocando alcuni rovesci o brevi temporali isolati anche in pianura. Nel pomeriggio maltempo anche sulle Alpi del Triveneto e sull'Appennino centrale. Sul resto del Paese sarà invece bello con sole prevalente e temperature estive. Da venerdì 23, l’alta pressione proveniente dall’Africa subsahariana sarà ancora più forte e riporterà caldo afoso con il termometro pronto a segnare temperature più alte (LE PREVISIONI).

Il tempo al Nord

Al Nord giornata caratterizzata dall’alternarsi di sole e nubi: tempo instabile fin dalle prime ore specialmente sulle aree occidentali e più precisamente nelle pianure del Piemonte e i settori più settentrionali della Lombardia: su queste aree saranno già possibili improvvisi rovesci, anche a sfondo temporalesco. Acquazzoni locali anche su Alpi, Prealpi orientali e Appennino emiliano. Temperature stabili, massime tra 29 e 33°C. A Milano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge ma con rasserenamenti già dal pomeriggio. Situazione molto simile a Torino dove, dopo qualche rovescio mattutino, migliorerà nel corso del pomeriggio e in serata.

Il tempo al Centro

Al Centro ci sarà una prevalenza di sole ma non mancheranno le zone caratterizzate dal maltempo: Sole prevalente, ma con qualche rovescio pomeridiano sull’alta Toscana e sull’Appennino laziale, abruzzese e molisana dove i fenomeni temporaleschi potrebbero risultare localmente intensi. Temperature stazionarie o in lieve aumento, massime tra 30 e 35°C. A Roma, così come a Firenze, il tempo sarà prevalentemente bello o poco nuvoloso per l’intera giornata. Nelle due città non sono previste piogge.

Il tempo al Sud

Al Sud, invece, tempo stabile e in prevalenza assolato specie in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania. Tuttavia, è possibile qualche nube in più sull'Appennino associata a locali temporali. Temperature in ascesa, massime comprese tra 29 e 34°C. A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata e non sono previste piogge. Bel tempo e sole splendente per tutta la giornata a Palermo.