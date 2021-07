Maltempo in Puglia, forti piogge sul Gargano: strade allagate e frane

Un violento temporale si è abbattuto sull'area per diverse ore. Tra le zone più colpite c’è San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare scantinati e box dall’acqua

Maltempo in Puglia, un forte temporale si è abbattuto per diverse ore sul Gargano, provocando allagamenti e frane. Tra le zone più colpite nella notte e nelle prime ore della mattinata c’è San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare scantinati e box dall’acqua. Non ci sarebbero feriti né danni di particolare rilievo.