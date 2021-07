Lecce, uomo ucciso al bancomat: fermato secondo uomo

Sottoposto a fermo d’indiziato un 28enne salentino, ritenuto complice del sospettato per l’omicidio di Giovanni Caramuscio. L'uomo, ex direttore di banca, era stato ucciso a colpi di pistola durante una tentata rapina lo scorso 16 luglio mentre prelevava contanti da un bancomat. Per entrambi i fermati, adesso in carcere, le accuse sono di omicidio aggravato in concorso, porto abusivo d’arma alterata e ricettazione della stessa