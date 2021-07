Padova, casi Covid allo Sherwood Festival: 10 positivi

Una decina di giovani che hanno partecipato alla manifestazione sono risultati positivi ed è in corso uno screening per tutti i loro contatti stretti

Continuano i contagi tra i giovani in eventi di svago, anche all’aperto. Un focolaio di Covid-19 (LIVEBLOG) legato al Sherwood Festival di Padova è stato infatti comunicato dai responsabili del Dipartimento di prevenzione della Usl 6 Euganea. Una decina di giovani che hanno partecipato alla manifestazione sono risultati positivi ed è in corso uno screening per tutti i loro contatti stretti.

Gli organizzatori: "Nessun focolaio al Festival"

In una nota, come riporta il Corriere del Veneto, gli organizzazioni della rassegna rifiutano la definizione di "focolaio" al Festival e precisano che "nessuno dei 150 volontari è positivo al Covid-19". "Il fatto che ci siano dieci persone passate per il nostro festival positive al Covid-19 - prosegue la nota - non significa che il contagio sia avvenuto all’interno della nostra area e non è diverso da situazioni che si determinano quotidianamente in mercati cittadini, parchi, piscine, scuole, centri estivi".