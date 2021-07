In ospedale per mal di testa, viene dimesso ma poi muore nel sonno

La città di Sedico, in provincia di Belluno, è in lutto per la morte del 18enne Davide Bistrot, figlio di Paolo, ex palleggiatore di Serie A1 e della nazionale di volley. Stando a quanto ricostruito dalla stampa locale, il giovane avrebbe accusato nei giorni scorsi forti mal di testa. In ospedale, dopo un'ora e dopo una flebo è stato dimesso. Tornato a casa è andato a dormire e nel giro di poche ore la madre lo ha trovato senza vita nel suo letto.