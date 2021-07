Meteo, le previsioni di venerdì 16 luglio

Un vortice ciclonico continua a interessare il nostro Paese, spostandosi lentamente verso Sud e portando il maltempo in diverse zone. Domani, venerdì 16 luglio, rovesci e temporali a carattere sparso riguarderanno il Nord: soprattutto Alpi, Prealpi, regioni occidentali ed Emilia Romagna. Poi il brutto tempo si sposterà verso giù, interessando in modo particolare Toscana, Umbria, Lazio interno, Marche e, a fine giornata, anche l'Abruzzo e il Molise. Più soleggiato altrove. Venti ovunque dai quadranti settentrionali, mari mossi. Nel week-end, i temporali dovrebbero concentrarsi soprattutto al Centro-Sud ed essere più isolati al Nord ( LE PREVISIONI ).

Al Nord sarà un venerdì di maltempo in molte regioni. La giornata sarà caratterizzata da rovesci temporaleschi su Alpi, Prealpi, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto centro-meridionale. Più sole, ma con nubi sparse o cielo localmente coperto, sulle altre zone. Venti settentrionali. Per le temperature, i valori massimi attesi oscillano tra i 25-26 di Aosta e Genova e i 28 di Milano. Nel capoluogo lombardo, temporali al mattino e nubi al pomeriggio. Pioggia, soprattutto al mattino, anche a Torino.

Le previsioni al Centro

Il vortice in giornata dovrebbe spostarsi verso il Centro e anche qui le condizioni meteo peggioreranno. Sarà un venerdì caratterizzato da un tempo in prevalenza soleggiato al mattino, ma poi dall'arrivo di temporali forti su Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo (in serata pure Molise). Nubi sparse altrove. Venti settentrionali. I valori massimi delle temperature sono compresi tra i 25 gradi di L'Aquila e i 27 di Roma e Firenze. Nella Capitale attesa qualche nube, nel capoluogo toscano temporali nel pomeriggio.