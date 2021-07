Lecce, auto sfonda la vetrina di un bar: ferita la conducente. VIDEO

Una donna di 55 anni ha ingranato la prima anziché la retromarcia, ed è finita dritta nella vetrata del locale, travolgendo i tavolini. Soccorsa dal 118, è stata portata in ospedale per ulteriori controlli

Ha ingranato la prima anziché la retromarcia, ed è finita dritta nella vetrata del Bar degli Angeli a Lecce, travolgendo i tavolini (VIDEO). L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, 15 luglio, in via Benedetto Croce. Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, sul luogo sono arrivati i vigili urbani e il 118, che ha soccorso la donna di 55 anni alla guida e poi l'ha portata in ospedale per ulteriori controlli.