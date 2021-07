Come riporta l'Ingv, il sisma è avvenuto alle 12.56. La scossa è stata avvertita chiaramente anche in Istria

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata nel nord Adriatico. Come riferisce l'Ingv, il sisma è avvenuto alle 12.56 al largo di Ravenna. La scossa è stata avvertita chiaramente anche in Istria. Al momento, non si hanno notizie di danni a cose o persone.