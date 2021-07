Ciro Grillo, ammesse nuove prove. Avvocato Bongiorno: "Un successo"

La gup di Tempio Pausania Caterina Interlandi ha rinviato le udienze in cui deciderà sul rinvio a giudizio per Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5s Beppe Grillo, e altri tre ragazzi liguri, accusati di violenza sessuale di gruppo su una 20enne . La giudice ha ammesso nuove prove, come ha spiegato con soddisfazione l'avvocato Giulia Bongiorno, legale della vittima della presunta violenza sessuale: “Siamo stati ammessi come parti civili e sono stati ammessi nuovi elementi per noi rilevanti, come le dichiarazioni rese alla stampa da alcuni testimoni e un file audio di una chat tra la mia assistita e una sua amica norvegese". Bongiorno ha aggiunto: "Una denuncia è un grido di dolore, la sede naturale per raccoglierlo è questa udienza, finalmente è arrivato il momento ed è importante che ci sia una verifica giudiziaria".

Le prossime udienze il 5 e il 12 novembre

La gup ha fissato per i prossimi 5 e 12 novembre le prossime udienze, in occasione delle quali saranno sciolti tutti i dubbi, consentendo anche alla Procura e ai due legali di parte civile - la seconda ragazza, l'amica che era con la ragazza nel momento dell apresunta violenza che si è costituita anche le parte civile, è tutelata da Vinicio Nardo - di depositare entro il 20 ottobre ulteriori elementi probatori individuati tra le carte che da oggi entrano nel fascicolo processuale. Iniziata poco prima delle 14, l'udienza è durata oltre 3 ore, durante le quali si è però registrata una lunga pausa perché la giudice Interlandi si è ritirata in camera di consiglio per decidere sulle questioni preliminari sollevate dalle parti coinvolte. In aula non erano presenti i quattro imputati: Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria.

Le dichiarazioni di Bongiorno

"La gup vuole che le parti offese e le difese indichino quali parti dei file audio e dei documenti siano per loro rilevanti", spiega Bongiorno, che nei giorni scorsi ha parlato con la ragazza. "Vuole che sia finalmente posto un punto fermo, per noi è importante che si ponga la parola fine, perché il dolore è tantissimo, ma trascinarsi senza certezze lo amplifica". Parlando ancora della sua assistita, Giulia Bongiorno ha detto che "forse in questo momento non più, ma la ragazza è una persona schietta e serena, una persona qualunque, è non ha mai fatto calcoli, altrimenti non avrebbe neanche denunciato". L'ultima frecciata è a chi sostiene che questo processo fondi sulla sola denuncia della presunta vittima. "Ci sono anche le prove e oggi ne abbiamo prodotto di nuove".