Meteo, le previsioni del 9 luglio

Continua il caldo in Italia con punte anche oltre i 40°C nelle zone interne del Sud. Il weekend si prepara a essere soleggiato, anche se una perturbazione è in arrivo al Nord. Si raffrescano le temperature nel Settentrione con qualche locale rovescio di scarsa intensità solo sull'Alto Adige. Mari da poco mossi a calmi e prevalenza di bel tempo su tutta l'Italia ( LE PREVISIONI ).

Una nuova perturbazione riesce a insediarsi sulle aree del Nord Italia portando dei temporali e anche qualche grandinata e temperature in ribasso. Aria più fresca arriva dall'Europa Settentrionale, ma solo per la giornata di venerdì. Poi torna il bel tempo. Locali brevi rovesci o isolati temporali sull'Alto Adige e sui confini della provincia di Sondrio. A Milano sono previste precipitazioni nella notte, ma già dalla mattina torna il bel tempo con temperature massime di 29°C e minime di 17°C. Bel tempo a Torino con il termometro che oscilla tra i 16°C e i 29°C.

Le previsioni al Centro

Continua l'alta pressione nelle regioni centrali italiane con prevalenza di sole splendente in tutta l'area. Caldo e bel tempo in tutte le città. Cielo sereno o poco nuvoloso a Roma con allerta meteo per afa. Le temperature varieranno dai 22°C ai 32°C. Nubi sparse con ampie schiarite a Firenze in mattinata, torna il sereno dal pomeriggio. Nessun allerta meteo nel capoluogo toscano e temperature tra i 19°C e i 30°C.