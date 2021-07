Esplosione in una villetta nel Perugino, un morto e tre feriti

Poco dopo la mezzanotte in località Montemezzo di Valfabbrica, nel Perugino, si è verificata una forte esplosione che ha provocato un morto e tre feriti. L'ipotesi al vaglio dei vigili del fuoco, ancora sul posto, è che sia stata provocata da una fuga di gpl. Secondo quanto riferito dai vigili, nella villetta vivevano due nuclei familiari, due persone al piano terra e due al primo, dove è avvenuto lo scoppio e dove viveva la vittima, il cui corpo è stato recuperato tra le macerie. Si tratta di un uomo di 59 anni che viveva con la moglie, rimasta ferita.

L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco e del 118

Lo scoppio ha provocato il crollo del solaio del primo piano che ha interessato anche il piano terra, uno spigolo e due facciate dell'edificio. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Gaifana, Assisi, Foligno e Perugia, anche con una autoscala. Intervenuti anche 118 e forze dell'ordine. La squadra di Gaifana sta operando la bonifica degli ultimi focolai. L'intervento, che è ancora in corso, potrebbe durare ancora per alcune ore. Per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della compagnie di Gubbio e Assisi.