Joseph Farrell, cardinale camerlengo che governa se il Papa non può

Papa Francesco continua a governare la Chiesa dal Policlinico Gemelli. Durante la convalescenza post operatoria che si prevede di circa una settimana, a Bergoglio, non è subentrato il cardinale camerlengo Kevin Joseph Farrell. Diverso è, invece, il caso di sede impedita che, come precisano dal Vaticano, si è configurato soltanto nelle ore in cui Francesco è stato sedato dall’anestesia. Anche se in realtà, durante il tempo trascorso in sala operatoria, non risulta che il pontefice argentino abbia delegato il cardinale camerlengo a compiere alcun atto di governo. Nel momento in cui è finita la sedazione il Papa è tornato lucido e nel pieno delle sue funzioni. Non a caso, la Sala Stampa della Santa Sede già all’indomani dell’intervento subito da Francesco, ha pubblicato come di consueto a mezzogiorno il bollettino ordinario con le rinunce e le nomine decise dal Papa. Un segno eloquente che il governo della Chiesa è nelle mani dell’illustre paziente del Policlinico Gemelli e non in quelle del cardinale camerlengo. Secondo quanto disposto da San Giovanni Paolo II nella costituzione apostolica ‘Universi Dominici Gregis’, la responsabilità del camerlengo in un periodo di sede vacante consiste nel curare e amministrare i beni e i diritti temporali della Santa Sede. Attualmente però la sede pontificia non è vacante, condizione che si verifica unicamente con la morte del Papa oppure in caso di dimissioni. L’episodio più recente a questo proposito è quello di Joseph Ratzinger nel 2013.