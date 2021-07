Scuola, in Veneto ipotesi inizio lezioni a fine settembre 2021

L’annuncio ha sorpreso molti. A poco meno di tre settimane dall’ufficializzazione del calendario scolastico, il presidente del Veneto Luca Zaia ha comunicato dell’ipotesi di far ripartire le lezioni a fine settembre anziché a metà mese, come previsto. Il governatore ha dichiarato: "Abbiamo fatto una delibera 'aperta' per spostare la data" (SPECIALE COVID).