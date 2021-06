Live In Firenze, Gabrielli: sfida è garantire prosperità del Paese

Ospite a Sky TG24 Live In Firenze, Franco Gabrielli, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

"Sfida è garantire prosperità al Paese"

"La sfida è garantire la prosperità al Paese, e questo si fa in un momento complicato come questo. La speranza è quella di tornare a una vita normale e superare i guasti prodotti dalla pandemia nel tessuto socio economico - ha detto Gabrielli - . Dobbiamo salvaguardare tutte le nostre ricchezze con la nostra intelligence in grado di garantire le nostre imprese sia a livello nazionale che internazionale. Dobbiamo smettere di interessarci di aspetti marginali della sicurezza e proteggere il Made in Italy. E insieme alla prosperità bisogna garantire la sovranità dell'Italia non rendendo la nostra Nazione preda di speculazioni". Sui cyberattacchi ha aggiunto: "Per fortuna non ci sono state grosse operazioni da fronteggiare, Anche perché ormai la tecnologia governa anche le cose più banali della nostra vita quotidiana". Chiusura sui migranti: "E' un tema che non può essere più trattato a livello emergenziale, o l'Europa lo considera non più come un fenomeno di movimenti marginali o il fenomeno durerà a lungo e avrà ripercussioni sotto il profilo della sicurezza".

Chi è Franco Gabrielli

Franco Gabrielli entra nella Polizia di Stato nel 1985. Nominato prefetto il 16 dicembre 2006, è chiamato a dirigere il Sisde e, a seguito della riforma dei Servizi di Informazione, l'Aisi. Il 6 aprile 2009, all'indomani del sisma che ha devastato il capoluogo abruzzese, il Consiglio dei Ministri lo nomina prefetto dell'Aquila e vice commissario vicario per l’emergenza terremoto. Nel maggio 2010, assume l’incarico di vice capo dipartimento della protezione civile di cui, nel novembre dello stesso anno, diviene capo dipartimento. Il 3 aprile 2015 è nominato prefetto di Roma. Il 29 aprile 2016 è nominato capo della Polizia. Dal 25 febbraio 2021 è sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.