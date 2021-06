Roma, bimba rischia di cadere dal balcone: salvata da polizia. VIDEO

La piccola era in bilico sul balcone della sua casa, al primo piano di un palazzo in zona Primavalle. Dopo l’allarme lanciato da alcuni passanti, sono intervenuti gli agenti: visto che al citofono non rispondeva nessuno, hanno posizionato la volante sotto al balcone e si sono arrampicati per raggiungere la bambina, mettendola in salvo