Fisco, Gdf: nel 2020 scoperti oltre 3.500 evasori totali

Nel 2020 sono stati scoperti 3.546 evasori totali. Si tratta di imprenditori o lavoratori autonomi completamente sconosciuti all'Amministrazione finanziaria. Scoperti anche 19.209 lavoratori in nero o irregolari. Denunciate, inoltre, 10.264 persone, di cui 308 arrestate, per aver commesso 7.303 reati fiscali. Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e Iva è di 800 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro tuttora al vaglio dei magistrati ammontano a 4,4 miliardi di euro. I dati emergono dal bilancio operativo della Guardia di finanza nel 2020.

Le frodi sui beni per il contrasto della pandemia da Covid-19

Al centro dell’impegno della Guardia di finanza nel 2020, anche le azioni contro le frodi sui beni per contrastare l'emergenza Covid-19: denunciati 1.347 soggetti per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, constatate sanzioni amministrative in 310 casi e sequestrati circa 71,7 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale, nonché circa 1 milione di confezioni e 160 mila litri di igienizzanti (venduti come disinfettanti). La Guardia di finanza ha eseguito 1 milione e 340mila controlli per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, nonché 800 mila interventi ispettivi e 47.560 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale. Un impegno a tutto campo, sottolineano le Fiamme Gialle, "a tutela di famiglie e imprese in difficoltà e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese".