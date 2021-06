Liguria, auto ribaltate in A7 e in A12: code e feriti

Due incidenti in A7 e in A12 dove, per cause ancora da chiarire, si sono ribaltate due auto. Subito il traffico è aumentato e si sono formate code. Non si registrano feriti gravi. In A7 una auto si è ribaltata tra Isola del Cantone e Vignole Borbera: tre le persone ferite. I medici sono stati fatti arrivare con l'elicottero dei vigili del fuoco. Si registrano code per due chilometri. Il ferito più grave, che non sarebbe in pericolo di vita, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. In A12, tra Recco e Nervi, una macchina si è ribaltata e due si sono tamponate. Sul posto la polizia stradale e il personale del 118.