Morto Tuono Pettinato, il fumettista aveva 44 anni

L'interesse di Tuono Pettinato per la scienza l'aveva portato a firmare i disegni del racconto di grandi ricercatori come l'astronomo Galileo Galilei (Galileo! Un dialogo impossibile, con Nadia Ioli Pierazzini, Francesca Riccioni e Vittoria Balandi, Felici Editore) e il matematico Alan Turing (Enigma. La strana vita di Alan Turing, con Francesca Riccioni, Rizzoli Lizard). Oppure a collaborare con il Cnr per realizzare OraMai, per Comics & Science.

Nella sua carriera “Tuono Pettinato” ha realizzato storie brevi, strisce, vignette, illustrazioni e graphic novel. Nel 2009 ha ricevuto il Premio Nuove Strade a Napoli Comicon e nel 2014 il premio come Miglior autore unico a Lucca Comics & Games, che l'anno successivo gli dedicò una grande mostra a Palazzo Ducale. Negli anni Duemila fondo' insieme ad altri colleghi fumettisti come Ratigher, Dottor Pira, Lrnz e Maicol & Mirco il collettivo Superamici.

Le alre biografie

approfondimento

Fumettopolis, notizie dal mondo dei fumetti

Altre biografie cui si era dedicato riguardano Garibaldi (Garibaldi. Resoconto veritiero delle sue valorose imprese, ad uso delle giovani menti, Rizzoli Lizard), o biografie musicali come Kurt Cobain (“Nevermind”, Rizzoli Lizard, 2014), bellissimo e commovente e Freddie Mercury (“We are the champions”, con Dario Moccia, Rizzoli Lizard, 2016). E' del 2013 Corpicino, pubblicato come autore unico per GRRRzetic. E ancora Non e' mica la fine del mondo, con Francesca Riccioni (Rizzoli Lizard) Chatwin.

Le altre graphic novel

Aveva tra le tante pubblicazioni realizzato la graphic novel "Come diventai fumettista", in cui ripercorreva brevemente le tappe della sua carriera. Fra le illustrazioni di Tuono Pettinato, quelle per "Vita con Lloyd" di Simone Tempia (Rizzoli Lizard) e per "Qualcosa" di Chiara Gamberale (Tea). Fra gli ultimi lavori, "Chatwin. Gatto per forza, randagio per scelta" (Rizzoli Lizard) e "Neri & Scheggia in Galleria" (Coconino Press). Collaborava con varie pubblicazioni.