Ispra, in Italia cresce bene il riciclo dei rifiuti speciali

Il rapporto 2019 rivela che nel nostro Paese si recupera materia dal 69% dei rifiuti avviati a gestione, solo il 7,3% è smaltito in discarica. Ma ci sono ancora problemi per i veicoli fuori uso Condividi:

Si recupera materia dal 69% dei rifiuti speciali avviati a gestione, solo il 7,3% è smaltito in discarica. È questo il dato positivo dell'ultimo Rapporto Ispra sulla gestione dei rifiuti speciali.

Oltre 10 milioni di tonnellati di rifiuti speciali in Italia nel 2019 Con 10,5 milioni di tonnellate in più prodotte nel 2019, in linea con la crescita del Pil, la produzione di rifiuti speciali in Italia sfiora la cifra di 154 milioni di tonnellate. Il 45,5% è costituito dai rifiuti provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni (oltre 70 milioni di tonnellate). Poco più del 25% deriva dal trattamento rifiuti e attività di risanamento e il 18,9% da attività manufatturiera.

Nel nostro Paese serve ottimizzare i cicli produttivi leggi anche Giornata ambiente, recuperata una tonnellata di rifiuti a Sorrento La sfida per la nostra industria è diminuire la quantità di rifiuti speciali attraverso l’ottimizzazione dei cicli produttivi e la ecoprogettazione, applicando tecniche in grado di rendere i prodotti maggiormente riciclabili o facilmente smontabili.

A gestire e produrre la maggior parte dei rifiuti speciali in Italia sono le regioni del Nord, dove il tessuto industriale è più sviluppato: 88,6 milioni di tonnellate (57,6% del dato complessivo nazionale) sono prodotti in quest'area del Paese e oltre la metà degli impianti di gestione operativi si trova al Nord. Soprattutto in Lombardia, dove sono localizzate il 20,1% del totale nazionale.