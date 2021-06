Meteo weekend, le previsioni di sabato 12 e domenica 13 giugno

Il prossimo fine settimana l'anticiclone africano riuscirà ad estendersi sul nostro Paese e darà inizio ad una fase decisamente più stabile e soprattutto più calda. Sabato assisteremo agli ultimi temporali pomeridiani tra Basilicata e Calabria, il sole sarà prevalente su tutte le altre regioni. Capitolo a parte le temperature. Per la prima volta i termometri saliranno al di sopra dei 30 gradi, con valori al Centro Nord intorno ai 31-33°C. Farà ancora più caldo domenica. In tutta Italia splenderà il sole e la nuvolosità sarà davvero scarsa e temporanea. Le temperature subiranno un ulteriore aumento con 34-35 gradi a Bologna e Firenze, 33-34 a Torino e Milano e 32 a Roma. Valori un po’ più bassi al Sud dove soltanto in Puglia e Sicilia si sforeranno i 30 C. La presenza anticiclonica continuerà almeno per altri 4-5 giorni, seppure con temperature leggermente più basse.

Le previsioni al Nord

Cielo sereno o poco nuvoloso con temperature in aumento. Sporadici temporali sulle Alpi occidentali. Valori massimi fino a 32 gradi, si arriverà a 34 nella giornata di domenica

Le previsioni al Centro

Tempo soleggiato con sporadici annuvolamenti sui rilievi appenninici ma senza piogge. Massime tra 28 e 32 gradi, più caldo domenica.

Le previsioni al Sud

Possibili temporali in Appennino ma prevalenza di bel tempo in pianura e lungo le coste. Massime fino a 26 gradi sabato, qualche grado in più domenica.