Meteo, le previsioni di mercoledì 9 giugno

Mercoledì 9 giugno di tempo instabile su gran parte del Paese, soprattutto al Nord e sul versante tirrenico. Una perturbazione continua a portare piogge, temporali e anche grandinate a tratti con un calo delle temperature in tutta Italia. Rovesci in particolare sull'arco alpino, sul Cilento e Calabria centro settentrionale. Soleggiato nelle restanti regioni ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Tempo instabile con rovesci temporaleschi soprattutto sull'arco alpino, nubi alternate a schiarite in Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Le temperature oscillano tra minime di 14°C e massime non oltre i 25°C. A Milano giornata serena o poco nuvolosa con venti deboli al mattino. Mattinata con cielo grigio a Torino, poi arrivano delle schiarite a partire dal pomeriggio. In entrambe le città non sono previste piogge.