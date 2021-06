Le previsioni meteo del weekend del 4 e 5 giugno

Prossimo weekend praticamente a due facce in Italia, tra una prima parte in cui continuerà questa prima fase di caldo intenso della stagione, e la seconda con un completo ribaltamento, con temporali e in qualche caso anche grandinate. Sabato 5 sole e caldo diffusi, con caratteri anche afosi. Ma già dal tardo pomeriggio e dalla serata è atteso un generale aumento delle nubi sull'arco alpino centro-occidentale e su buona parte del Centro. In serata arrivano i primi temporali sulle montagne del Nord, e su molti tratti interni del Lazio si attendono piovaschi passeggeri, così come le pianure dell'Emilia Romagna e in serata sul Veneto. Domenica l’estate farà un deciso passo indietro: ci sarà una forte instabilità con frequenti fenomeni temporaleschi, specialmente su Triveneto e Centro. Qualche temporale potrà arrivare sulla Lombardia, più deboli le precipitazioni al Sud, come la Campania e la Puglia (LE PREVISIONI).