Parco della Sila, capriolo attaccato da cani salvato dai carabinieri

Salvata all’ultimo secondo mentre era circondata da quattro cani randagi in procinto di azzannarla. È quanto è successo a una cucciola di capriolo il 31 maggio scorso a San Giovanni in Fiore, Comune della Calabria in Provincia di Cosenza nel Parco Nazionale della Sila. La piccola si trovava nel mezzo della strada statale 107, che attraversa come una lama da Nord a Sud il Parco, dopo essersi allontanata dalla propria madre ed è stata recuperata, su segnalazione, dai carabinieri Forestali del Reparto P.N. Sila e a seguire quelli del Reparto Biodiversità di Cosenza al fine di trovarle un posto sicuro.