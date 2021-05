Bologna, scontro auto-capriolo in autostrada A14: morta la conducente

Franchini era arrivata all'ospedale Maggiore di Bologna già in gravissime condizioni e in pericolo di vita. Nello scontro violento con l'Audi su cui la 48enne viaggiava con la sorella, rimasta quasi illesa, l'animale ha sfondato il parabrezza della vettura per poi attraversare l'intero abitacolo e finire nel bagagliaio. La famiglia della donna ha autorizzato la donazione degli organi.

Oltre 5mila incidenti causati da animali selvatici in Emilia-Romagna

Lo Coldiretti dell’Emilia-Romagna ha lanciato un'allarme sulla proliferazione degli animali selvatici nel territorio. In un comunicato spiega come la loro proliferazione incontrollata da anni ha provocato una "escalation dei danni, delle aggressioni e degli incidenti che causano purtroppo anche vittime". La nota specifica come "il numero degli incidenti stradali causati da selvatici fra il 2012 e il 2018 in regione ha superato i 5000 episodi".