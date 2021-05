Ragazza scomparsa a Novellara, riprendono le ricerche del corpo

La Procura di Reggio Emilia indaga per omicidio. I militari dell’Arma dei Carabinieri hanno ricominciato a passare al setaccio i canali e i campi dell’azienda agricola dei genitori della giovane. Gli inquirenti vogliono interrogare il cugino della 18enne, arrestato in Francia con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Sospettati anche i genitori, uno zio e un altro cugino

Riprendono le ricerche del corpo di Saman Abbas , la 18enne scomparsa da ormai circa un mese dal comune di Novellara, provincia di Reggio Emilia, dopo che lo scorso novembre la ragazza si era opposta al matrimonio combinato che i genitori stavano organizzando per lei. L’ipotesi al vaglio dei Carabinieri, coordinati dalla Procura di Reggio Emilia, è che la giovane sia stata uccisa. Si indaga dunque per omicidio.

Proseguono le indagini

Oltre 20 militari dell’Arma dei Carabinieri - guidati dal comandante della compagnia di Guastalla - sono impegnati, dalle 8.30 di oggi lunedì 31 maggio, nel setaccio dei canali e dei campi nei pressi dell’azienda agricola dove lavoravano i parenti della ragazza. In agenda della Procura l’interrogatorio di Ikriam Ijaz, il cugino della giovane arrestato ieri in Francia con le accuse di omicidio e occultamento di cadavere. Secondo gli investigatori sarebbe uno delle tre persone riprese la sera dello scorso 29 aprile mentre uscivano con le pale, un sacco di plastica e un piede di porco dal casolare della tenuta agricola di Novellara. I Carabinieri sono in attesa che la Procura della Repubblica di Reggio Emilia avvii la cooperazione di giustizia Eurojust per poter interrogare l’uomo. Cinque i nomi finiti nel registro delle persone indagate. Oltre al cugino arrestato, si sta cercando di verificare il coinvolgimento dei genitori, rientrati in Pakistan a inizio maggio, uno zio e un altro cugino. Il padre, Shabbar Abbas, ha dichiarato al Resto del Carlino di aver sentito la figlia al telefono, aggiungendo che sarebbe viva e che al momento si troverebbe in Belgio.