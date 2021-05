Bari, arrestato medico: chiedeva denaro per cure oncologiche gratuite

Un farmaco oncologico, gratuito, spacciato come "salvavita" e venduto a 130mila euro a un paziente, poi deceduto. Con l’accusa di concussione aggravata e continuata, è stato arrestato e si trova adesso agli arresti domiciliari Giuseppe Rezzi, dirigente - fino a un anno fa - del dipartimento di Oncologia all’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. Secondo la Procura barese il medico agiva con l’appoggio della sua compagna, l’avvocata Maria Antonietta Sancipriani, anche lei arrestata con le stesse accuse. Oltre alla misura cautelare, i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente del valore di 136mila euro. In sede di perquisizione, nell'abitazione dell'indagato, i militari hanno trovato reperti archeologici e denaro contante per oltre 1,9 milioni di euro nascosto in buste e scatole per calzature.