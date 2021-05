Superenalotto, centrato 6 da 156 milioni di euro: festa a Montappone

La telefonata del vincitore

L'estrazione del 22 maggio: i numeri vincenti

Il fortunato vincitore avrebbe telefonato questa mattina nella tabaccheria che ha venduto la schedina vincente. "Stamani ho ricevuto una telefonata da parte di un uomo che mi ha ringraziato per la vincita, dicendomi che si ricorderà di me" ha raccontato il titolare Gianmario Mennecozzi. "Non sono riuscito a riconoscere la voce del vincitore - ha aggiunto Mennecozzi - forse la voce era 'camuffata' in qualche modo per non farsi riconoscere. Mi auguro soltanto che sia uno del paese e che possa contribuire a fare del bene alla comunità".

L'appello del sindaco al vincitore

La piccola tabaccheria, lungo la provinciale che taglia in due il borgo marchigiano di 1.700 anime, è stata presa d'assalto in mattinata da curiosi e giornalisti. E anche il sindaco Mauro Ferranti fa appello al fortunato vincitore per contribuire alla realizzazione di qualcosa di "utile e importante per il nostro Paese, come ad esempio una casa di riposo per anziani".