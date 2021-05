Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 22 maggio: numeri vincenti

I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Il Lotto, gestito in Italia dal ministero dell'Economia e delle Finanze, si gioca indicando un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle dieci ruote, con i nomi di alcuni capoluoghi di regione, più la ruota Nazionale. Si può vincere azzeccando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata.

Superenalotto: combinazione vincente, numero Jolly e numero SuperStar



Il gioco che permette di vincere la cifra più importante è il Superenalotto. A ogni estrazione si attende di sapere se qualcuno in Italia è diventato milionario indovinando tutti e 6 i numeri estratti e aggiudicandosi il Jackpot. Al Superenalotto si vince anche se si prevedono 5 numeri della serie più il numero “Jolly”, oppure 3, 4 o 5 numeri. Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

Jackpot del Superenalotto del 22-05-2021: 156.100.000 €

Sono stati estratti i 6 numeri del 22 maggio 2021 e molti sono in attesa di conoscere la serie fortunata. Il 22 maggio è stato vinto a Montappone, in provincia di Fermo, il primo jackpot del Superenalotto del 2021del valore di 156.294.151,36 euro. Il sei è stato centrato con una schedina da 2 euro presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma 53. Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando è stato vinto a Sassari un Jackpot da oltre 59 milioni di euro.



La combinazione vincente è: 1 - 7 - 37 - 43 - 63 - 81

Il numero Jolly è: 34

Il numero Superstar è: 26

Il jackpot della prossima estrazione del 25-05-2021 sarà di:

31.400.000 €