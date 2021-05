Meteo, le previsioni di venerdì 21 maggio

Cielo via via più coperto su Alpi e Prealpi, ma con scarse precipitazioni, a parte per rovesci in Val d'Aosta, alto Piemonte e in serata anche sulle Alpi lombarde. Soleggiato al Centro-Sud, ma con nubi in aumento su Toscana e Umbria. Clima mite su tutte le altre regioni

Venerdì 21 maggio cielo via via più coperto su Alpi e Prealpi, ma con scarse precipitazioni, a parte per rovesci in Val d'Aosta, alto Piemonte e in serata anche sulle Alpi lombarde. Nubi sparse sulla Pianura Padana. Soleggiato al Centro-Sud, ma con nubi in aumento su Toscana e Umbria. Clima mite su tutte le altre regioni ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni al Nord

Al Nord, giornata con tempo in prevalenza asciutto e con il cielo che si presenterà molto nuvoloso o localmente coperto sulle Alpi (qualche pioggia in Val d'Ossola e in Val d'Aosta), con nubi sparse sulle zone pianeggianti. A Milano sole e nuovole, così come a Torino.

Le previsioni al Centro

Generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Dal pomeriggio aumenteranno le nubi su Toscana e Appennini, ma senza precipitazioni associate. A Roma splenderà il sole, mentre a Firenze è attesa qualche nuvola.

Le previsioni al Sud

In questa giornata il sole sarà prevalente e splenderà in un cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni. Venti deboli, variabili. A Napoli giornata soleggiata, così come a Palermo.