Meteo, le previsioni di giovedì 20 maggio

Giovedì il tempo sarà in netto miglioramento con temporali limitati all’area appenninica centro meridionale. Sarà più stabile nel weekend ma la vera novità è attesa la prossima settimana. L’arrivo dell’anticiclone africano ci porterà improvvisamente in piena estate con valori superiori ai 30 gradi (e il caldo durerà almeno 5-6- giorni)

L'anticiclone africano si sta preparando a invadere buona parte d'Italia a partire dal weekend. Sabato e domenica saranno due giornate in gran parte soleggiate, salvo temporali pomeridiani sull'arco alpino. Sarà da domenica che l'alta pressione inizierà a salire alle nostre latitudini portando al Sud i primi diffusi 28-30 gradi su molte città. Al Centro Nord non si salirà oltre i 25. Con l'inizio della prossima settimana le temperature aumenteranno notevolmente. Per fare qualche esempio, Firenze toccherà i 30, Roma i 32, Napoli 34 C, Foggia volerà a 36, Potenza e Bari a 32. Farà meno caldo al Nord anche se si potranno toccare punte di 26 al Nordest, specie in Emilia e sul basso Veneto. La presenza anticiclonica inoltre potrebbe durare almeno per 5-6 giorni.

Le previsioni al Nord

Tempo buono con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Possibili locali temporali pomeridiano sul Triveneto, specie sui rilievi. Massime senza variazioni e comprese tra 20 e 24 gradi.

Le previsioni al Centro

Tempo asciutto e in buona parte soleggiato. Nubi sulle coste tirreniche e possibili rovesci pomeridiani in Appennino. Massime comprese tra 18 e 22 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo variabile con piogge su Campania e Calabria tirrenica. Asciutto e in prevalenza soleggiato altrove. Massime in temporanea diminuzione con valori compresi tra 18 e 23 gradi.