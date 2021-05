Le previsioni meteo del weekend dal 15 al 16 maggio

Mattinata a tratti temporaleschi nel Meridione, tranne che in Sicilia dove splende il sole. Piove in particolare su Basilicata e Salento. Le temperature variano con massime tra i 18 e i 23°C. Sole a Palermo, parzialmente nuvoloso il cielo di Napoli.

Tempo ancora instabile con temporali nel pomeriggio sui rilievi di Triveneto, isolati su quelli della Lombardia, localmente sulla pianura veneta, specie orientale. Forte vento di Libeccio sul Mar Ligure che renderà l'acqua molto mossa. Le temperature sono leggermente in rialzo tra i 10°C e i 22°C. Parzialmente nuvoloso a Milano e Torino.

Le previsioni di domenica 16 maggio

Le previsioni al Nord

Meteo in peggioramento nel Settentrione domenica con piogge e temporali un po' in tutte le regioni e cielo coperto. Possibili rovesci sono attesi in particolare sui rilievi alpini. Le massime oscillano tra i 18°C e i 22°C. Cielo parzialmente nuvoloso alternato a schiarite a Torino e Milano.

Le previsioni al Centro

Piogge nelle regioni centrali tra Toscana, Marche e Abruzzo. Sole alternato a nuvole altrove e temperature stazionarie con massime tra i 17°C e i 22°C. Rivesci a Firenze dove la massima non supera i 18°C, cielo parzialmente coperto a Roma.

Le previsioni al Sud

Sole sulla Sicilia e la Calabria, restano parzialmente coperti la Sardegna, la Campania, la Basilicata e la Puglia. Le massime sfiorano i 27° C in Sardegna e restano tra i 18° e 25°C nelle restanti regioni centrali. Domenica di sole splendente a Palermo, sole alternato a nuvole a Napoli.