Gianluca Vacchi vola in Serbia per il vaccino anti-Covid

L'imprenditore, che ha 20 milioni di follower su Instagram, a bordo del suo jet privato è andato nel Paese balcanico per farsi somministrare il preparato contro il coronavirus. Con lui anche la compagna Sharon Fonseca. L'annuncio sui social: "Torneremo per la seconda dose"

L’imprenditore Gianluca Vacchi, 53 anni e 20 milioni di follower su Instagram, è volato a Belgrado, in Serbia, col suo jet privato per farsi vaccinare contro il Covid-19. E’ stato lo stesso Vacchi ad annunciarlo sui social. “Grazie Belgrado”, ha scritto Vacchi ( VACCINO COVID, TUTTE LE NEWS ).

"Grazie Serbia, torneremo per la seconda dose"

leggi anche

Ecco chi sono i "vip" italiani di TikTok

"Stiamo tornando a Bologna dopo la prima dose del vaccino, grazie Serbia per averci trattato come se fossimo vostri cittadini - ha spiegato l’imprenditore -. Torneremo per la seconda dose". A Belgrado con Vacchi si è vaccinata anche Sharon Fonseca, compagna e mamma della piccola Blu Jerusalema.