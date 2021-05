Incidente Luana D'Orazio, la procura: manipolato l'orditoio "gemello"

Il macchinario "gemello" di quello in cui morì Luana D'Orazio aveva i sistemi di sicurezza manipolati. Lo si apprende da fonti della procura di Prato dopo un accertamento del suo consulente tecnico su un orditoio presente nella ditta uguale a quello in cui ha perso la vita la 22enne il 4 maggio scorso. Per la morte di Luana D'Orazio sono due le persone iscritte sul registro degli indagati: L. C., 58 anni, titolare dell'orditura dove è avvenuto l’incidente e M. C., 59 anni, addetto alla manutenzione del macchinario.