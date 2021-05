Bus, tram e treni, il 12 maggio sciopero nazionale di 4 ore

Ribattezzato come il mese delle riaperture, maggio sarà anche il mese della ripresa degli scioperi dei mezzi di trasporto. Si comincia domani con lo stop nazionale di 4 ore indetto dalle associazioni Usb (Asstra, Anav e Agens) che potrebbe causare interruzioni e disagi alla circolazione di bus, metro e treni in tutta Italia. Sulle ragioni dello sciopero, in una nota il sindacato spiega: "La piattaforma di USB Lavoro Privato vuole rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e la qualità del lavoro; rendere possibile un servizio pubblico sicuro e dignitoso che risponda in modo efficiente alle esigenze reali dei territori in un contesto di lavoro sano e rispettoso degli operatori del settore.