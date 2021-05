Usain Bolt è il nuovo volto della campagna europea di Allianz Direct

La leggenda olimpica è il protagonista della nuova campagna di comunicazione: l’obiettivo è accrescere la notorietà e sottolineare il carattere internazionale del brand. Lo spot da 30’’ è in onda da domenica 9 maggio, per la durata di tre settimane, sulle principali reti televisive nazionali e satellitari, sul web e sui social network (Facebook)

Allianz Direct, la compagnia assicurativa diretta del Gruppo Allianz che è tra i leader di mercato nelle assicurazioni online in Italia, torna in comunicazione con una campagna europea con protagonista la leggenda olimpica Usain Bolt. La nuova campagna di comunicazione segna l’inizio di una partnership pluriennale tra Allianz Direct e l’uomo più veloce del mondo; l’obiettivo è accrescere la notorietà e sottolineare il carattere internazionale del brand.

Usain Bolt ha dichiarato: “Sono onorato di essere il volto di questa campagna europea per i prossimi anni. Allianz Direct significa velocità, competenza digitale e semplicità. Valori coi quali mi posso identificare molto bene. Il primo spot è già una realtà e personalmente non vedo l’ora di continuare con la nostra collaborazione, per la quale abbiamo programmi ambiziosi”.

La nuova campagna

La nuova campagna di Allianz Direct è on air da domenica 9 maggio, per la durata di tre settimane, sulle principali reti televisive nazionali e satellitari, sul web e sui social network (Facebook). Lo spot da 30” è stato realizzato dall’agenzia olandese Alfred e la pianificazione media in Italia è stata curata da Carat; nel video, realizzato con il campione Usain Bolt in uno stile originale, divertente e autoironico, si evidenzia la velocità con cui possono essere stipulate le coperture assicurative RC Auto con Allianz Di-rect. In Italia, Allianz Direct S.p.A. (in precedenza Genialloyd) è guidata dall’amministratore delegato Alessandra Valentini ed è tra i leader di mercato nelle assicurazioni online con oltre un milione e mezzo di clienti.