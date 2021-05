Esplosione Gubbio, lutto in città per 2 giorni: cause da chiarire

"La morte di un giovanissimo e di una signora è l'emblema della condizione difficile del lavoro nel Paese: precarietà, rischi, insicurezza, difficile conquista del lavoro, della dignità, delle tutele". Così il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, commenta l'esplosione di ieri, 7 maggio, in una palazzina che ospitava un laboratorio per il trattamento della cannabis terapeutica. Il bilancio è di due morti e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino per oggi e domani e successivamente in occasione dei funerali. Bandiere a mezz'asta e tutte le attività pubbliche sospese, in ricordo di Samuel Cuffaro (19) e di Elisabetta D'Innocenti (52), che hanno perso la vita lavorando. Intanto i Vigili del fuoco sono ancora all’opera nell’area: si cerca di stabilire la dinamica dell’incidente. La procura di Perugia apre un fascicolo: disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose sono i reati ipotizzati. Ci sarebbero già degli indagati. L'indagine punta a stabilire se siano state rispettate tutte le normative per lo svolgimento dell'attività.

Sindaco Gubbio: “Pagina dolorosissima”

"È una pagina dolorosissima - afferma Stirati - e ci stringiamo intorno alle famiglie e a tutti i giovani. Tutto questo - ha aggiunto - deve farci impegnare non solo per il lavoro, ma anche sul lavoro". Il sindaco ha ricordato la donna vittima dell'esplosione, che conosceva perché aveva lavorato per tanti anni in un noto hotel della zona. Ha quindi spiegato che l'azienda coinvolta era portata avanti da una quindicina di giovani che "si erano battuti per un progetto". "Samuel, Elisabetta e gli altri ragazzi coinvolti nella tragedia cercavano una prospettiva, una speranza - ha osservato il sindaco - non è davvero umanamente accettabile pensare che siano morti lavorando".

Le possibili cause dell’esplosione

Intanto, i Vigili del fuoco sono ancora al lavoro nell'area della palazzina quasi interamente crollata nelle campagne di Gubbio. I rilievi puntano ora a stabilire le cause della deflagrazione e per questo la zona è sotto sequestro e messa in sicurezza. Al primo dei due piani dell'edificio era in corso un'attività per la produzione della cosiddetta cannabis light. Operazione per la quale erano impiegati solventi, alcuni molto infiammabili, necessari per abbassare il principio attivo della sostanza poi destinata alla commercializzazione. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato lo scoppio. Al piano sottostante della palazzina veniva invece svolta la prima fase della lavorazione, con un lavaggio della materia prima.