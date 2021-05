Gubbio, esplosione in fabbricato: un uomo è morto, dispersa una donna

Altre tre persone sono state estratte vive dalle macerie. L’esplosione nel laboratorio di un edificio, annesso a un’azienda, dove viene trattata la cannabis a scopo terapeutico: ha provocato un incendio e il crollo di un intero piano e del tetto. Il corpo della vittima è stato recuperato. Uno dei feriti è stato trasferito in elicottero al centro grandi ustionati di Cesena, un altro è all'ospedale di Branca. Continuano le ricerche

Una violenta esplosione, seguita da un incendio, ha interessato un fabbricato in località Vocabolo Canne Greche, nel comune di Gubbio (in provincia di Perugia). L’esplosione, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, ha provocato il crollo di una parte dell’edificio, in particolare un intero piano e il tetto. Un uomo è morto, una donna risulta dispersa. Tre le persone estratte vive dalle macerie.