Libia, spari contro peschereccio italiano: ferito il comandante

L'uomo è stato ferito a un braccio. I colpi di arma da fuoco sono stati esplosi da una motovedetta militare libica al largo delle coste della Tripolitania. dove l’imbarcazione siciliana era impegnata in una battuta di pesca. E' intervenuta la fregata Libeccio della Marina militare italiana. La Marina libica, che controlla la Guardia costiera, ha smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani: "Colpi di avvertimento in aria". Ma il sindaco di Mazara smentisce: "Spari ad altezza d'uomo"

Il comandante di un peschereccio italiano, Giuseppe Giacalone, che si trovava a bordo dell’”Aliseo” della flotta di Mazara del Vallo, è stato ferito da colpi di arma da fuoco esplosi da una motovedetta militare libica al largo delle coste della Tripolitania. L’imbarcazione siciliana era impegnata in una battuta di pesca. A confermare il ferimento è stato il figlio Alessandro, aggiungendo che al momento non conosce le condizioni del padre. La Marina libica, che controlla la Guardia costiera, ha smentito di aver sparato "contro" pescherecci italiani, ma parla di "colpi di avvertimento in aria" per fermare imbarcazioni da pesca che, a suo dire, avevano sconfinato in acque territoriali libiche.

La ricostruzione della Marina italiana

La fregata Libeccio - ricostruisce la Marina - si trovava a circa 60 miglia dal punto in cui sono stati sparati i colpi verso i pescherecci italiani, impegnata nell'operazione Mare Sicuro. La richiesta d'assistenza è arrivata nelle prime ore del pomeriggio con i tre motopesca - Artemide, Aliseo e Nuovo Cosimo - impegnati in attività di pesca "nelle acque della Tripolitania all'interno della zona definita dal Comitato di Coordinamento Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti e delle Infrastrutture 'ad alto rischio'".

L'intervento della fregata Libeccio della Marina

L'intervento, dice ancora la Marina, si è reso necessario in quanto una motovedetta della Guardia Costiera libica era in "rapido avvicinamento". Dalla Libeccio, che si è diretta a tutta velocità verso la zona, è decollato l'elicottero di bordo che ha contattato immediatamente il personale della motovedetta. Per verificare la situazione, inoltre, è stato dirottato in zona un velivolo da ricognizione della Marina e sono stati proprio gli uomini a bordo dell'aereo ad aver visto "alcuni colpi d'arma da fuoco di avvertimento da parte della motovedetta libica".