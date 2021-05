Omicidio Cerciello Rega, ergastolo per Elder e Hjorth

La prima Corte d'Assise del Tribunale di Roma ha condannato i due ventenni americani dopo una camera di consiglio-fiume. La vedova del carabiniere: "Morto da servitore dello Stato, è un martire. Grazie ai giudici". La Corte ha accolto la richiesta di ergastolo formulata dalla Procura di Roma per la morte del vicebrigadiere, ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio del 2019 al culmine di una colluttazione Condividi:

Ergastolo per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per concorso nell'omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Questa la decisione della prima Corte d'Assise dopo una camera di consiglio-fiume durata oltre tredici ore. La sentenza prevede anche il pagamento di un milione di euro circa a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili e due mesi di isolamento diurno per i condannati (la lettura della sentenza di condanna: il video).

Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth - ©Getty

La condanna all'ergastolo approfondimento Omicidio Cerciello Rega: pm chiede ergastolo per Elder e Hjorth I giudici hanno accolto la richiesta di ergastolo formulata dalla Procura di Roma per la morte del vicebrigadiere, ucciso con undici coltellate la notte del 26 luglio del 2019 al culmine di una colluttazione in una strada a pochi passi da piazza Cavour, zona centrale della Capitale. Ad attendere il verdetto c'era anche la moglie di Cerciello Rega, Rosa Maria Esilio.

La moglie di Cerciello: "Mario merita onore e rispetto" Alla lettura della sentenza che ha condannato i due ventenni americani, la vedova del carabiniere Mario Cerciello Rega, Rosa Maria Esilio, è scoppiata in lacrime stretta in un lungo abbraccio col fratello della vittima, Paolo. La moglie di Cerciello, a margine della sentenza, ha poi commentato con voce rotta dal pianto: "Non possiamo che ringraziare i giudici e i nostri avvocati. Mario era il Carabiniere di tutti, un uomo meraviglioso e un servitore dello Stato che merita rispetto e onore, che lui stesso da martire ha dimostrato"

La difesa della famiglia Cerciello: "Pena adeguata" Secondo l'avvocato Franco Coppi, difensore di parte civile della famiglia Cerciello, "è stata una sentenza severa ma corrispondente al delitto atroce che è stato commesso. Si tratta di una pena adeguata alla gravità del fatto, compiuto da due imputati che non hanno dato alcun segno di pentimento".